REVENDICATIONS SYNDICALES : dans la logique du jusqu'au-boutisme

Le principal point d’achoppement qui est la revalorisation de l’indice salarial des enseignants, n’a pas encore fait l’objet d’un accord. Cette grève déclenchée il y a presque deux semaines, paralyse l’ensemble du système éducatif guinéen. Elle a été ponctuée de violences, de saccage et de nombreuses manifestations de rue.

Les deux ''congés forcés'' décrétés par le gouvernement n'ont pas encore permis de calmer les esprits et de trouver les voies et moyens pour effectivement voir le bout du tunnel. Le gouvernement est sur une corde raide que les syndicalistes tirent encore... Les syndicalistes ne veulent pas perdre la face et insistent pour que la totalité de leurs revendications soient reçues et acceptées par le gouvernement.

Sinon, la situation pourra bien continuer à pourrir car le président Alpha Condé qui a finalement pris la direction des négociations, est pour le moment inflexible sur certaines questions. Fidèle à son style paternaliste, il tient plutôt à ''casser la boulimie salariale'' des leaders de ce vaste mouvement syndical.

C'est une stratégie très risquée.

Momo SOUMAH pour GCI

