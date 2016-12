RETRAIT ANCIENS BILLETS DE 5000: la BCRG repousse la date butoir

Après l'annonce de cette décision, nous avons recueilli l'avis du président du GOHA, sur son appréciation par rapport aux nouvelles mesures prises par la Banque centrale : « Je pense que c'est une de nos revendications que la Banque centrale vient d'entériner, donc nous saluons cette décision sage de la BCRG. Cependant nous appelons la Banque centrale à faire preuve de flexibilité, en donnant le temps nécessaire aux opérateurs économiques de procéder à l'échange des anciens billets. Vous savez que nous sortons de plusieurs années de crise politiques et d'une épidémie d'Ebola qui ont fortement impacté les activités des opérateurs. Nous pensons que leur mettre la pression dans ces conditions, c'est un peu difficile !'' a réagi Chérif Abdallah.

Le président du GOHA nous a annoncé que la Goha va chercher à rencontrer les responsables de la Banque centrale, pour discuter de la possibilité d'alléger et de faciliter les opérations de démonétisation dans le but d'offrir plus de commodités aux opérateurs.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

