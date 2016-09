REPRISE DU DIALOGUE : L'opposition souhaite un autre président du cadre

Dans ce même communiqué, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le Général Bouréma Condé a convié et exhorté tous les deux camps antagonistes notamment, le pouvoir et l’opposition signataires des accords politiques du 20 aout 2016, les représentants de la société civile et des partenaires internationaux de prendre de façon sereine et paisible, ce dialogue inter-guinéen qui aura lieu ce jeudi, 22 septembre prochain à Kaloum.

Le ministre Bouréma Condé a également signalé dans ce communiqué qu’il sollicite que la qualité des débats lors de ces rencontres entre les différents acteurs politique aboutisse à un apaisement et une paix durable dans le pays.

Par ailleurs, à signaler qu’à la sortie d’une réunion d’urgence tenue ce mardi, 20 septembre 2016, au siège du principal de l’opposition situé à la Minière dans la commune de Dixinn, les leaders de l’opposition par la voix de leur porte-parole, Aboubacar Sylla, ont exposé un bon nombre de points de revendication au ministre de l’administration, le Général Boureima Condé, par rapport au dialogue inter guinéen devant avoir lieu ce jeudi, 22 septembre prochain qui sont entre autres, parler des derniers réglages avant l’ouverture du dialogue politiqué prévu ce jeudi à 10h à Kaloum, changer le président du cadre de ce dialogue inter-guinéen qui est le ministre de la justice et des Seaux , Me Cheick Sako etc..

Pivi BILIVOGUI pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info