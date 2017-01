COMMUNALES : Cellou Dalein indexe Alpha Condé

« C’est un ultime recours ! Oui, nous préparons nos troupes à manifester contre le « sabotage » de l’accord d’octobre 2016. Car malgré les appels répétés au dialogue, Alpha Condé n’a pas respecté sa parole. Après notre dernière manifestation en août dernier, qui avait rassemblé près d’un million de personnes dans les rues de Conakry, pour exiger entre autres plus de démocratie, plus de liberté et de droits humains, j’ai accepté de rencontrer Alpha Condé afin de calmer le jeu… »