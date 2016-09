CELLOU-ALPHA : pourquoi cet emballement médiatique?

Comment une rencontre annoncée et quasi routinière de concertation politique entre le président Condé et son principal challenger, a-t-elle réussi à affoler la sphère médiatique, qui a entraîné, par la même occasion une certaine classe politique et un sentiment euphorique dans l'opinion ? Votre quotidien en ligne GCI essaye de décortiquer pour vous les raisons de cet emballement suscité par la rencontre au sommet entre Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et le chef de l'État Alpha Condé, les deux ténors de la scène politique guinéenne.