REMISE PROMO TABASKI : les gagnants reçoivent leurs cadeaux

Parmi les heureux gagnants qui ont bénéficié d’un mouton ou d’un chèque de 2 millions de francs guinéens il ya entre autres Mamoudou Bah, habitant au quartier koloma soloprimo :«Je remercie Orange qui m’a permis de gagner deux millions cinq cent mille, je suis très content aujourd’hui » a-t-il réagi.

De son côté Madame Soumah Anne Marie raconte : « J’étais à Kissidougou, lorsque la société Orange Guinée m’a appelée pour me dire que j’ai gagné. J’étais heureuse et ébahie à la fois, parce que je doutais. Arrivée à Conakry, ils ont insisté pour que je vienne les voir ! Aujourd’hui, on m’a donné 2.500.000 francs guinéens » a-t-elle témoigné.

Ils sont au total 24 abonnées à avoir bénéficié de cette campagne Tabaski, au cours de cette cérémonie de remise, au compte du premier et du second tirage de la promo Tabaski.