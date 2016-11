REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: le ministre Yéro Baldé lance un diagnostic structurel

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a présidé la réunion de travail du démarrage officiel de ce projet de réforme, avec les responsables du Cabinet recruté à cet effet a déclaré que « le but c'est d'enclencher une dynamique de transformation du système éducatif''. Il estime qu'il faut ''une réforme globale et profonde''.

Abdoulaye Yéro Baldé a ensuite fait le constat suivant : « Avec tous les problèmes que nous connaissons au niveau de l'enseignement supérieur et de l'éducation en général, nous avons besoin de savoir quelle organisation peut répondre aux défis de la qualification de notre système éducatif, d'où, cet audit organisationel, qui va nous permettre de mettre en place toutes les structures compétentes, pour faire face aux défis auxquels fait face le notre ministère. C'est-à-dire donner une formation de qualité aux étudiants guinéens. Cela implique beaucoup de préalables dont : avoir une organisation robuste, un ministère robuste avec des ressources humaines capables pour faire face à ces défis-là... »

Il annonce que : « l'audit aura pour but de nous montrer quelle organisation nous avons besoin de mettre en place pour faire face aux défis, pour répondre à l'adéquation formation-emploi. Il ne s'agit pas de cela seulement, prévient t-il, mais également de la formation des formateurs. Comment au sein du ministère on peut avoir la structure adéquate pour faire face à ce challenge? »

Deuxièmement, le ministre soulève aussi la question des infrastructures et des équipements et tout ce qui tourne autour. '' C’est comme une entreprise, une entreprise doit aller en fonction des besoins du marché. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas capable de faire face aux défis du marché'' juge Yero Baldé, en précisant que ce travail d'audit a déjà commencé avec le cabinet.

Pour sa part, le gestionnaire du projet '' Booster les compétences pour l'employabilite des jeunes en Guinée, Thierno ilyassa Baldé a précisé que le projet d'audit organisationnel en cours s'inscrit dans la composante 3 du projet ''Booster les compétences'' dont le but est : « d'accompagner les différentes réformes au sein de l'administration et les différentes directions pour aider les jeunes à être employables et l'audit organisationel du MESRS a pour but de mettre en cohérence son organisation et la mission qui lui est dévolue »

Le représentant du Cabinet recruté pour mener à bien cette opération a, en substance, résumé le processus en deux étapes. Selon René Marie Kadouna, il s'agit premièrement, de faire un diagnostic pour identifier les incohérences au niveau organisationnel. Et deuxièmement mettre en en place des mesures de remédiation sur lesquelles le ministère va s'appuyer pour pouvoir atteindre ses objectifs de réformes structurelles et stratégiques.

L'exécution de ce projet prendra six semaines échelonnées en quatre phases : la préparation du plan de travail, le travail de terrain, la rédaction du rapport préliminaire, la préparation et la tenue de l'atelier de validation.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI



© 2016 GuineeConakry.Info