RECRUTEMENTS DOUTEUX : Le ministre Boubou Cissé s’assume.

Par la Décision 2016-001035/MTFP-SG, le ministère du Travail et de la Fonction publique a procédé au recrutement de 501 personnes dans les catégories D et E. Des agents devraient être mis à la disposition du département de Boubou Cissé. La décision a été signée le 9 septembre 2016 par la ministre en charge de la Fonction publique, Mme Diarra Raky Talla.

Finalement annulé pour non-conformité aux procédures et manque de transparence, il s’est avéré que Dr Boubou Cissé, bien qu’ampliateur, n’a jamais ordonné ce recrutement au nom de son ministère ! C’est pourquoi, il a demandé à sa collègue, d’annuler la décision. Tout simplement.

Les investigations menées ont permis de comprendre que l’affaire fut montée de toutes pièces par des chefs de cabinet, le directeur des ressources humaines et celui des finances. En fait, le processus de recrutement a été géré et suivi par la DRH, en partenariat avec la Fonction publique. En fin de compte, il aura été constaté que l’effectif recruté dépasse celui de l’expression de besoin exprimée, que les promus sont majoritairement affectés à la Douane et qu’enfin, la DRH n’arrive pas à expliquer cette situation au ministre de l’Economie et des Finances.

Ce dernier, en accord avec son collègue de la Fonction Publique, a sollicité et obtenu du premier ministre, l’annulation du recrutement par une décision conséquente. Dans la foulée, il demande et obtient le limogeage de ses collaborateurs qui ont géré le dossier à savoir, le Directeur des RH et son adjoint.

Le ministre Cissé ne tergiverse vraiment pas, quand il s’agit du travail bien fait avec engagement et responsabilité. Et à ceux qui misaient sur son jeune âge pour mériter et conserver la confiance du président IBK, en vue de mener à bien le Département des Finances, il affirme ceci : «Je ne pense pas que ce soit l’âge ou même le diplôme qui soit important pour exercer cette fonction. C’est plutôt une mission de dirigeant. Et pour ce faire, il faut simplement démontrer la capacité de leadership».

Comme quoi, le leadership, c’est aussi le respect des procédures et une dose de transparence.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali

© 2016 GuineeConakry.Info