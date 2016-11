RECENSEMENT BIOMETRIQUE DES ETUDIANTS : Les avantages selon Yéro Baldé

A cet effet, sur la radio privée ‘’Sabari FM’’, le ministre, Yéro Baldé a expliqué que : « Ce recensement biométrique des étudiants permettra de connaitre leurs effectifs réels sut toute l’étendue du territoire national, afin de mettre une main mise sur le contrôle de la scolarité et, avoir une meilleure gouvernance académique, administrative et financière. »

Le numéro un du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé a également déclaré qu’il y aura le suivi du cursus des étudiants. Il sera plus facile de les suivre, quand ils sont biométrisés. ‘’Eux-mêmes, ça sera plus facile de suivre leurs propres dossiers en ligne. Dans plusieurs universités aujourd’hui, surtout dans les pays avancés, tout se fait en ligne’’, a-t-il dit.

L’ex vice-gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée a aussi laissé entendre que chaque année, l’Etat débourse des milliards dans les universités sans savoir avec exactitude combien d’étudiants bénéficient de formations. « Beaucoup de gens s’enrichissent grâce aux effectifs dans les universités, parce qu’il n’y a pas de contrôle, aucun suivi ! », a affirmé sans détour, le ministre Yéro Baldé.

Léon KOLIE pour GCI

