RECENSEMENT BIOMETRIQUE DES ETUDIANTS: la campagne officiellement lancée

La campagne du recensement biométrique des étudiants et du personnel d'encadrement des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur (IES) a été officiellement lancée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce mercredi 23 novembre, au sein de l'Université général Lansana Conté de Sonfonia, aux côtes de Mamady Kourouma, le recteur de l'Université. Accompagné par des cadres de son département, Abdoulaye Yéro Baldé a fait le constat des opérations d'enrôlement démarrées il y a quelques jours à l'Université de Gamal Abdel Nasser. Il en a profité pour visiter les installations du campus universitaire, et s'est adressé aux étudiants. Dans son discours de lancement, il a précisé en préambule que : «le recensement biométrique des étudiants dans les différentes institutions supérieures d'enseignement, professionnel et pré-universitaire, s'inscrit dans le cadre de la politique globale de la gouvernance dans le système de l'éducation en Guinée ». Cette première phase concerne l'enseignement supérieur, ensuite il y a une autre phase qui concernera l'enseignement professionnel et l'enseignement pré-universitaire. « Nous avons discuté avec les collègues de ces deux autres secteurs. Donc l'objectif premièrement, c'est la maîtrise des effectifs pour des questions pédagogiques, pouvoir déterminer le type de classe pédagogique dont nous avons besoin pour mieux encadrer les étudiants, leur fournir une formation de qualité.», a déclaré le ministre. Le second objectif, selon lui, concerne l'aspect financier : « Nous dépendons de l'argent de la subvention et des transferts, mais sans la maîtrise des effectifs, c'est plus compliqué ; donc nous espérons que ce processus de bio métrisation permettra d'inverser la tendance. Celle actuelle, montre qu'il y a des fictifs !'' révèle-t-il, avant d'annoncer que les économies issues du recensement vont permettre d'équiper les universités pour mieux traiter les enseignants et donner un enseignement de qualité aux étudiants. En troisième lieu, figure l'aspect sécuritaire : '' Aujourd'hui avec les bouleversements à travers le monde, nous avons l'obligation de sécuriser nos campus, savoir qui entre et qui sort de ces institutions. Cela permettra d'avoir des ressources, notamment les bibliothèques numériques et la mise en place des systèmes d'enseignement e-learning à travers la fibre optique qui permettra aux universités d'être connectées'', a expliqué le ministre de l'enseignement supérieur, en insistant sur le fait que cela permettra à la bio métrisation de « suivre même le cursus de nos étudiants du début jusqu'à la fin de leurs études, pour mieux les encadrer » D'après les premières observations de Yéro Baldé, la tendance depuis le début de cette campagne, montre qu'il y a assez de fictifs dans les universités.'' au fur et à mesure que nous avançons, la tendance est qu'il y a des fictifs. C'est donc des ressources que nous allons pouvoir économiser et je l'ai dit au ministre du budget, ces économies doivent nous permettre de faire face à nos obligations pour mieux équiper nos universités, mieux traiter le personnel d'encadrement''. Le ton est donc donné. Mamadou Aliou DIALLO pour GCI © 2016 GuineeConakry.Info