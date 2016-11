RDC : Samy Badibanga, le PM que personne n’attendait !

Celui qu’il sort de son chapeau de prestidigitateur n’est pourtant pas un inconnu. Cependant les feux de l’actualité balayaient ailleurs, quand lui, négociait en toute confidentialité avec le chef de l’Etat de RDC.

Il n’est même pas un inconnu, il fréquente les bancs de l’Assemblée nationale depuis 2011, en élu - tenez-vous bien - de l’opposant historique Etienne Tshisekedi, dont il était le conseiller spécial.

Samy Badibanga est donc un membre contestataire de l’UDPS. Un exclu, celui qui devenu parlementaire, refuse d’obéir à la motion du chef qui avait décidé que son grand parti ne reconnaitrait pas les élections, car étant à ses yeux, faites de bourrage d’urnes et de tripatouillages monstres. Badibanga et d’autres membres s’en iront à l’Assemblée pour y former même un groupe au nom de l’UPDS !

C’est dire que le promu était déjà un politicien rusé dont les faits et gestes n’échappaient point à Kabila, qui attendait, comme à son habitude, patiemment son heure, pour agir. Cet intellectuel formé dans de grandes universités en Suisse et en Belgique, maîtrise sciences humaines et économie sans laisser transparaitre l’étendue de ses connaissances. Faut-il rappeler que Samy Badibanga était bien à la table des négociations qui ont abouti aux accords que l’on connait, et qui vont « régir l’avenir du pays jusqu’en 2018 » ! Gouvernement d'union nationale, paix et développement, en priorité dans son programme.

La nomination de ce fringant cinquantenaire est une pirouette politique qui fait expressément un coup d’œil au vieux Tshisekedi, comme pour lui dire que, malgré tous ses mouvements, parmi ceux qu’il rejette de l’UDPS, des personnes sont prêtes à collaborer avec lui pour que le pays sorte de l’impasse imposée par ses manifestants et ses militants.

A présent, chacun se demande désormais quel sera le sort de Vital Kamhere, c’est la prochaine surprise que prépare Joseph Kabila…

Maria de BABIA pour GCI

