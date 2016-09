RDC-GABON : différents mais convergents

Si en RDC, c’est l’ambiance pré-électorale qui embrase le pays, au Gabon l’on craint fort qu’après les folles journées post-électorales, la prochaine proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, ne soit le viatique d’un déclenchement de haine politico-ethnique sans précédent dans ce pays réputé paisible.

Il s’agit donc là de deux situations politiques différentes, mais tout à fait convergentes, par la dangerosité de leur nature et la prévisibilité des conséquences catastrophiques que présagent les comportements antidémocratiques des uns et des autres. Quand les religieux de RDC se retirent pour un temps ou pour toujours, ils pensent par cette action signifier leur refus de cautionner l’arbitraire, et leur volonté de ne pas continuer à entretenir l’illusion d’un dialogue bloqué, d’une envahissante impasse politique. Ils veulent aussi porter le deuil des victimes, et explorer les voies de la paix. Que l’Esprit Saint les inspire !

Et quand les juristes de l’Union africaine sont indésirables à la Cour constitutionnelle, c’est que cette dernière veut accomplir ‘’son travail’’, loin de tout ‘’scrutateur indélicat’’. Deux situations corsées, deux scenarii qui annoncent des tempêtes certaines, si ce ne sont pas des ouragans dont les dégâts seront monstrueux pour le continent africain en général et la sous-région de l’Afrique centrale en particulier.

Ces deux pays sont visiblement au bord du gouffre dans ces duels à mort pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, le pouvoir à vie. Les menaces ou les ‘’admonestations’’ de la communauté internationale ruissellent imperturbablement sur le dos des différents protagonistes politiques comme les pluies diluviennes de Conakry, que les commentaires ou craintes des Guinéens ne dérangent guère ! Bongo et Kabila, Ping et Tshikedi foncent tête bêche vers le pire.

Et pourtant, il faut bien éviter le pire. Personne ne dira qu’il n’a le danger venir ! Mais qui pourra sauver la RDC et la Gabon du désastre ? Qu’il agisse, avant qu’il ne soit trop tard…

Maria de BABIA pour GCI

