PROJET SIMANDOU : Rio Tinto se désengage définitivement

Un protocole d'accord vient d’être signé entre Rio Tinto et Chinalco, les deux actionnaires majoritaires du projet Simfer pour l'exploitation des gisements de fer du Simandou ''Rio Tinto accepte un protocole d'accord pour vendre sa participation dans le projet Simandou à Chinalco.

Rio Tinto et Chinalco ont signé un accord non contraignant de vendre l'ensemble de la participation de Rio Tinto dans le projet Simandou en Guinée à Chinalco. Les chefs d'accord définissent les principaux termes proposés de la vente dans le but de signer un accord contraignant dans les six mois.