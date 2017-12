PROGRAMME CITOYEN : Orange Guinée lance le Hackathon Orange 2017 avec Saboutech

#ProgrammeCitoyen : Orange Guinée lance le Hackathon Orange 2017, en collaboration avec Saboutech

Depuis le lancement de son programme citoyen au mois de septembre dernier, Orange Guinée multiplie les actions pour favoriser la création d’emploi dans le domaine des TIC.

En collaboration avec l’Incubateur Saboutech, l’opérateur lance à nouveau le « Hackathon Orange 2017 » à destination des entrepreneurs, développeurs ou membres de startups, favorisant ainsi la créativité dans le numérique, et la création d’emploi.

Jusqu’au 22 Décembre 2017, les candidats sont invités à s’inscrire sur www.conakryhackathon.com pour tenter d’être l’un des 3 lauréats qui remportera :

- un ordinateur portable,

- une Tablette

- un Smartphone

- et jusqu’à 25 millions de Francs Guinéens.

En plus de ces lots, le meilleur projet bénéficiera - pendant 3 mois- du programme d’accélération de l’Incubateur Saboutech, 1er Incubateur spécialisé dans les TIC, l’environnement et les énergies renouvelables en Guinée.

Le #ProgrammeCitoyen d’Orange Guinée vise à apporter, en marge de ses activités commerciales, des réponses concrètes et adaptées aux besoins en matière de développement exprimés par les populations urbaines et rurales, plus particulièrement les jeunes et femmes.

L’occasion est de rappeler que 3 projets ont été récemment récompensés dans le cadre du Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2017, projets portant sur la Santé, la logistique et l’agriculture.

Pour avoir plus d’informations sur le projet, rendez-vous sur la page Facebook d’Orange, au sein de l’incubateur Saboutech de Dixinn ou encore au siège d’Orange Guinée.

