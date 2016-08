PROCESSUS ELECTORAL : les administrateurs territoriaux en formation

Dans son allocation, le président de la CENI explique qu’en «organisant cette session, la CENI entend réaffirmer une fois de plus, son attachement aux valeurs cardinales qui encadrent le fonctionnement de l’institution et qui ont pour nom indépendance, impartialité, professionnalisme et esprit de service. Ce sont ces valeurs qui ont guidé notre action avec l’organisation des élections législatives du 28 septembre 2013 et tout dernièrement de la présidentielle du 11 octobre 2015 » a laissé entendre Bakary Fofana.

Il a également précisé que l’objectif de cette formation est de faire acquérir de de nouvelles capacités aux administrateurs territoriaux sur le processus électoral. Il compte ainsi sceller par la même occasion, un partenariat fécond entre le MATD et la CENI, dans le cadre de la collaboration dans l’organisation des élections.

Le directeur du département formation et accréditions à la CENI, Jacques Gbonimy, a justifié la tenue de cette formation par le fait que la CENI s’est inscrite dans la dynamique de l’organisation des élections locales après les législatives et la présidentielle. Par rapport au BRIDGE en question, il précise « ce cours a des exigences à savoir : la régularité, la ponctualité, l’assiduité et surtout la participation active à toutes les séances, seules conditions pour bénéficier d’un certificat à la fin de l’atelier.»

Les administrateurs territoriaux ont salué unanimement l’opportunité que représente cette formation pour leur permettre de jouer pleinement leurs rôles dans le processus d’organisation des élections locales.

Salématou DIALLO pour GCI

