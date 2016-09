PRIX DE L’EXCELLENCE AU BAC: le coup de gueule d'un lauréat !

Mamadou Bailo Diallo a profité de cette cérémonie pour lancer un appel en direction des autorités sur la situation des élèves lauréats issus des écoles franco-arabe qui sont exclus du programme des bourses d'étude pour le royaume chérifien.

'' Je suis très heureux de recevoir ce prix de l’excellence et d'être parmi les meilleurs de ce pays. C'est une fierté pour moi, mais nous élèves des franco-arabes sommes frustrés, parce que l'État guinéen ne donne pas de bourses aux lauréats des franco-arabes. J’espère que cette donne va changer. Nous demandons donc au gouvernement guinéen de revoir cela et de s'intéresser aussi aux franco-arabes qui ont une grande importance dans ce pays. Nous faisons toutes les matières au même titre que les autres; en plus de cela nous étudions la langue arabe et la religion islamique, et cela est très important. C’est un avantage pour nous dans un monde de diplomatie et de mondialisation'' a réagi le lauréat de Nasroul Islam, son école d'origine.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

