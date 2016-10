POSITION : Ousmane Gaoual en contradiction avec Cellou Dalein

Cette déclaration de Ousmane Gaoual trahit-elle la « pensée unique » que beaucoup dénoncent au sein du principal parti de l’opposition, ou cela dénote simplement, du décalage de position entre le président du parti et ses cadres ? Au cours de son intervention Gaoual Diallo, en dépit des critiques à l’encontre de Faya Millimono qui rejette ces accords, a semblé défendre la position du parti et non une position qu’il semble partager.

Mais le principal enseignement de cette déclaration du bouillant député de l’UFDG, c’est son opposition à la position affichée par Cellou Dalein Diallo président du parti, sur son invite à faire confiance à Alpha Condé. Gaoual pense que les propos de Cellou, sont justes que des « annonces politiques ». D’ailleurs, il a laissé entendre que les accords signés sont ceux du parti au pouvoir qui a bataillé dure pour les obtenir.