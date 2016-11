POST-EBOLA : Kriszta Tóth, Ambassadrice hongroise de bonne volonté en Guinée

Arrivée le 31 octobre dernier, avec une équipe multimédia pour le tournage de deux vidéo films, Kriszta D. Tóth, l’ambassadrice hongroise de bonne volonté, a souhaité vivre sur le terrain les efforts accomplis dans la poursuite des bonnes pratiques comme le lavage des mains dans les écoles guinéennes, depuis la fin de la maladie à virus Ebola. Notamment dans la ville de Forécariah à 100 Km de Conakry, qu’elle a rejoint directement le lendemain de son séjour, pour y rencontrer le préfet, Mme Condé Arabé, la directrice préfectorale de l’éducation, les enseignants actifs et surtout les enfants, dans leurs comportements positifs acquis suite à l’épidémie et à ses graves conséquences.

La ville de Forécariah choisie pour cette visite avait été de février 2015 à novembre 2015, l’épicentre de la maladie à virus Ebola. Seules des stratégies innovantes ont permis de rompre la chaine de transmission, stimuler un engagement communautaire favorable et sauver 116 sortis guéris parmi les 433 cas confirmés sur une population de 355.280 habitants vivant dans neuf sous-préfectures et la commune urbaine.

L’ambassadrice de bonne volonté Tóth, est arrivée en fait dans le cadre d’un projet européen de contribution à la résilience post-Ebola en Guinée, qui s’est officiellement achevé le 31 juillet 2016, avec les résultats probants suivants : 6214 enseignants formés pour soutenir 312.060 élèves en appui psychosocial et basé sur un programme d’éducation innovant, en collaboration les radios de proximité qui ont permis d’atteindre plus de 788272 enfants. Parallèlement les structures de gestion et d’appropriation des écoles à travers l’appui de 6605 associations de parents d’élèves ont été renforcées et 2022 gouvernements d’enfants installés dans les écoles de 23 villes du pays. Ces activités ont été développées dans toutes les huit régions administratives de Guinée.