POMME DE TERRE MENACEE: La PCUD préoccupée

Dans une déclaration parvenue, ce vendredi, 18 novembre 2016, sur le desk de certains médias de la place,M. Abdourahmane Sano le président de la Plateforme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD), une organisation de la société civile, a indiqué que depuis quelques mois, la culture de la pomme de terre est frappée de plein fouet par une maladie jusque-là inconnue des producteurs de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) et de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée (CNOP-G). Dans cette déclaration, le président de la PCUD, Abdourahmane Sano a également souligné que de Dalaba à Mali, les champs de pomme de terre sont détruits avec des pertes de récoltes estimées à près de 35 mille tonnes équivalant la production annuelle de notre Pays. ‘’Aujourd’hui, 700 mille de nos compatriotes vivant de la filière et les membres des 1500 groupements de producteurs sont exposés à la précarité, avec le risque de voir la disparition cette filière agricole laborieusement développée des décennies durant par nos braves populations rurales de la Moyenne Guinée avec le soutien de l’Etat et de ses partenaires’’, a déclaré le numéro un de ladite plateforme. Cette catastrophe qui se produit dans l’indifférence des autorités gouvernementales guinéennes, est due à l’importation et la distribution illégales de semences malades par des importateurs véreux, qui ont profité de la légèreté de notre système de contrôle et de protection, ainsi que de la mauvaise gouvernance qui prévaut dans le pays. Face à cette conséquence, la PCUD demande au gouvernement Alpha Condé d’intervenir d’urgence pour faire face à cette nouvelle catastrophe par une indemnisation financière des producteurs sinistrés. ‘’En exprimant sa solidarité et son soutien aux populations paysannes de Guinée, la Société Civile exhorte les producteurs victimes de ce fléau à redoubler d’efforts et à ne pas baisser les bras face à cette douloureuse situation’’, a conclu Sano, le président de la PCUD. Pivi BILIVOGUI pour GCI © 2016 GuineeConakry.Info