POLITIQUE: reprise du dialogue inter-guinéen

Le lancement de ce dialogue inter-guinéen a connu la présence des ministres de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Boureima Condé et de l’Unité Nationale, Gassama Diaby, les acteurs politiques guinéens, les représentants de la société civile et des partenaires internationaux.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Boureima Condé a indiqué qu’il rassure ces acteurs de la vie politique guinéenne présents à cette importante rencontre historique que les modalités pratiques d’application des points consensuels qui sortiront de la rencontre ne souffriront d’aucune entorse. « Nous demandons d’observer la règle du consensus qui impose que nous acceptions des concessions afin que nous sortions du guêpier de la surenchère qui pollue et vicie le climat sociopolitique ».

Le chef de département ministériel de l’Administration a également souligné qu’il y a eu plusieurs rencontres de dialogue et accords, qui ont connu des échecs. Notamment, la non application des différents accords de 2012, 2013, 2014 et de 2015 en particulier, « l’aggravation du déficit de confiance entre le pouvoir et l’opposition, la problématique de la CENI et des élections locales, l’incohérence des textes législatifs relatifs au processus électoral, la non opérationnalité du comité de suivi des accords politiques du 20 aout 2015, invitant les participants à privilégier le dialogue pour décrisper le climat politique. » Mais, cette fois-ci, les points retenus lors des débats de la reprise de ce dialogue seront pris en compte et appliqués à la lettre par le gouvernement, a-t-il dit .

Au terme des différentes consultations qu’il a menées avec les acteurs impliqués dans le processus du dialogue, il ressort que ces derniers ont suggéré de faire un inventaire exhaustif des points non appliqués de l’accord politique. Il faudra « situer les responsabilités par secteur, définir les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions convenues dans l’accord du 20 aout 201, revoir le fonctionnement du comité de suivi, et faire le toilettage du cadre légal et institutionnel du processus électoral’’, a déclaré le ministre Boureima Condé .

Lors de l’ouverture de la reprise de ce dialogue inter-guinéen, les absences du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) de Lansana Kouyaté et de l’UFR du Haut Représentant de l’Etat, Sidya Touré.

