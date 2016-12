PLAN STRATEGIQUE: Avec les Nations unies (UNDAF) Guinée (2018-2020)

L’ouverture officielle de cette retraite a été suivie par une série de présentation portant notamment sur les priorités stratégiques de développement dans le pays, suivi d’ échanges sur les points marquants du Bilan Commun Pays 2016 en lien avec les priorités de développement, les leçons tirées de l’UNDAF 2013-2017 et avantages comparatifs des Nations Unies, <wbr />la présentation des grandes lignes du processus de planification stratégique basée sur les Objectifs pour le Développement durable (ODD) suivi d’une discussion pour l’identification des priorités stratégiques pour l'appui des Agences.

L’objectif global de cette retraite de planification stratégique est de faire le consensus sur les axes de concentration de l’appui des Nations Unies en Guinée pour la période 2018-2022 et le champ à couvrir par cet appui dans le but d’Identifier les priorités stratégiques auxquelles le SNU peut apporter une contribution significative, de faire le consensus sur la nature et le champ à couvrir par la contribution que le SNU peut apporter pour appuyer la Guinée dans sa réponse à ses défis et de formuler les résultats stratégiques du Plan Cadre des Nations Unies pour la période 2018-2022.

C’est justement pour élaborer la matrice des résultats de l’UNDAF 2018-2022 que l’Equipe Pays des Nations Unies en Guinée et le Gouvernement ont décidé d’organiser cette retraite de réflexion stratégique. <wbr /> Cette rencontre <wbr />qui constitue une étape important du processus de l’UNDAF 2018-2022 est une occasion pour l’ensemble des parties prenantes de procéder au choix des priorités nationales et à la formulation des résultats stratégiques de développement que le SNU cherchera à atteindre pendant la durée du cycle.