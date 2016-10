PENURIE D'EAU EN MILLEU URBAIN: la SEG entend inverser la tendance

Selon Oumar Diallo, le responsable du projet, le quatrième projet Eau consiste à la construction d'infrastructures adaptées, pour non seulement extraire la denrée rare, mais surtout l'acheminer et la distribuer efficacement aux populations urbaines. '' Ce quatrième projet Eau permettra de disposer suffisamment de ressources en eaux et permettra donc de résoudre définitivement la crise d'eau'' a-t-il précisé.