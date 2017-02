PÉNURIE DE CARBURANT EN GUINÉE: les causes ?

Selon le directeur de l' ONAP, deux réalités sont à la base: le retard accusé par le bateau de ravitaillement et une panne survenue dans les installations de dépotage. Il précise : '' Le 22 , on a été informé par le fournisseur qu'il va rater la fourchette prévue pour la livraison, donc il connaîtra un retard de deux jours. Il faut rappeler que l'arrivée du bateau était planifiée dans la fourchette du 27 au 31 janvier. Quand nous avons été informés de cette situation, qu'il a qualifié de cas de force majeure, causée, selon notre partenaire Sahara, par la vague de froid en Europe ces derniers temps, nous étions obligés de prendre des dispositions pour rationaliser le stock. Nous avons été obligés de normaliser le débit de sortie, parce que dans une situation comme celle-là, mieux vaut opter pour la pénurie que pour la rupture. Nous avons donc diminué le débit. Entre-temps une panne s'est produite au niveau des installations qui a perduré, ce qui a interrompu le travail de ravitaillement et impacté également sur celle des stations-services de distribution'' a justifié M. Coulibaly.

Il a toutefois tenu à rassurer les populations guinéennes: ''Le bateau est arrivé ce jeudi à 7 heures, nous allons rapidement faire en sorte que le dépotage démarre au plus vite pour permettre de charger les citernes et livrer au plus vite les stations-services au plus tard dans les 24 heures''.