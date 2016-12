ORANGE INFO MEDIA : Après la Basse Guinée, la Haute Guinée et la Forêt,...

Après la Basse Guinée, la Haute Guinée et la Foret, 8 écoles au Foutah rejoignent le programme des Ecoles numériques

Après la mission dédiée à la Guinée Forestière, les salariés d’Orange Guiné, volontaires de la Fondation Orange- se sont rendus dans le Foutah Djallon pour y déployer le programme des Ecoles numériques.

8 nouvelles écoles ont ainsi intégré le programme, complétant à 26, le nombre d’écoles primaires touchées et à plus de 15.000 le nombre d’enfants bénéficiaires sur l’ensemble du territoire.

C’est par la ville historique de Timbo, dans la région Administrative de Mamou que la première remise a eu lieu. Dans l’école primaire de Timbo Centre , où,les autorités locales, parents d’élèves et enseignants se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux.

Ces kits numériques composés de tablettes numériques et accessoires, vidéo projecteurs mais surtout serveurs comportant des programmes pédagogiques et bibliothèques numériques de plus de 45.000 ouvrages devront permettre aux enfants d’entrer dans le monde du numérique et bénéficier ainsi des mêmes chances d’éducation que les enfants vivants dans les pays développés. Pour M. Aly Diakité, Directeur de l’école primaire de Timbo Centre : « c’est une fierté pour nous de faire partie des 30 écoles en Guinée, bénéficiaires de ce programme. Nous allons tout faire pour mériter la confiance, et faire honneur à ceux qui nous ont parrainés. Nous nous engageons à bien utiliser ce matériel, surtout au bénéfice des enfants qui sont l’avenir de notre pays. Merci à la Fondation Orange ».

L’école primaire du district de Lélato, dans la préfecture de Dalaba, a accueilli la 2e remise du jour, avec un accueil dans les pures traditions du Fouta. C’est d’ailleurs sous « l’arbre à palabres » que les sages, autorités, parents et élèves de Lélato recevront avec tous les honneurs la délagation. Le porte-parole de la Fondation Orange Guinée rappellera à l’assistance les enjeux de ce programme, notamment, la volonté de la Fondation de permettre aux enfants, partout où ils sont dans le pays, d’accéder à un monde infini de connaissance grâce au numérique. Une volonté saluée par le Sous-préfet de Mitty (Dalaba) qui a appelé les responsables de l’école à une gestion rigoureuse du matériel mis à disposition avant de faire un plaidoyer auprès de la Fondation pour une extension du projet aux autres écoles de sa localité.

La mission se poursuivra dans les localités de Timbi Madina et Ninguilandé dans la préfecture de Pita, où 2 écoles bénéficieront à leur tour des kits numériques offerts par la Fondation Orange Guinée.

Les remises de Kits numériques dans le Fouta prendront fin avec les écoles primaires de Bantignel (Pita), Banga (Dalaba), Donghol Seleyabé (Labé) et Koubia.

Partout, des bénédictions ont été faites à l’endroit de la Fondation Orange Guinée par les sages et parents d’élèves. Tous se sont dits heureux de voir leurs enfants vivre cette aventure, et surtout, déterminés à les accompagner pour sa réussite.

Des séances de formation des enseignants ont clôturé les différentes remises, avec des démonstrations en compagnie des élèves.

Il faut noter qu’à ce jour, le programme des écoles numériques a été déployé dans 26 écoles primaires à travers le pays dans les localités de Manéah, Coyah, Dubreka, Forécariah, Boké, Kankan, Kissidougou, Guéckédou, Macenta, Nzérékoré, Yomou, Mamou, Dalaba, Pita, Labé.

Plus que 4 écoles à couvrir à Conakry et sur les iles de Laos, pour atteindre le nombre de 30 écoles numériques de la Fondation Orange en Guinée.