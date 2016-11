ORANGE INFO : l’inclusion numérique, une priorité

Fondation Orange Guinée : l’inclusion numérique, une priorité

La Fondation Orange Guinée sur tous les fronts pour accompagner les jeunes guinéens dans le monde du numérique. A ce jour 250 tablettes ont été distribuées à travers le pays dans des kits numériques composés en sus de vidéos projecteurs et serveurs contenant des bibliothèques numériques et programmes pédagogiques à destination des élèves du primaire et du secondaire.

C’est la localité de Dabiss qui a été la première à inaugurer le programme des Ecoles Numériques en Guinée à travers l’école primaire de Tambindjé, à plus de 50km de Boké. La capitale régionale de la Haute Guinée, Kankan, connaitra la 2e remise au mois d’Octobre dans l’école primaire Anne Marie Javoueh, suivie des écoles primaires de Kouriah et Somayah (Coyah), puis celle Dubréka, l’école primaire Général Lansana Conté.

Partout, le Président de la Fondation Orange Guinée ainsi que Sa Secrétaire Générale et les volontaires profiteront d’un accueil chaleureux des populations fortement mobilisées.

Un parcours riche en émotion et partage avec les différentes communautés rencontrées, à la fois fières et reconnaissantes envers la Fondation Orange Guinée, pour cette attention salvatrice en faveur de leurs enfants.

En effet, grâce à ce programme des Ecoles Numériques, les élèves bénéficiaires n’auront plus rien à envier des enfants des pays développés. Ils ont à leur tour la possibilité d’accéder gratuitement à une infinité de connaissance grâce aux applications comme Wikipédia- une bibliothèque avec plus de 45.000 ouvrages – mais aussi aux contenus pédagogiques pour le pré primaire, le primaire et le secondaire.

Les autorités locales de l’éducation ont salué à plus d’un titre cette initiative qui vient appuyer les efforts du département de l’enseignement. Ils ont surtout invité les bénéficiaires conserver précieusement ces outils numériques et en faire bon usage.

L’occasion a été mise à profit par les structures bénéficiaires et autorités locales de faire un plaidoyer en faveur d’une amélioration des infrastructures scolaires mais aussi une extension de ce programme aux autres écoles. A ce propos le Président de la Fondation Orange Guinée, Eric BOUQUILLON, a assuré le poursuivre : au total 1500 tablettes seront distribuées d’ici la fin de l’année 2016 au sein des différents établissements parrainées- il faut le préciser- par les salariés d’Orange Guinée.

L’aventure se poursuivra dans les semaines à venir dans d’autres régions avec en perspective, l’inauguration d’un nouveau village Orange.