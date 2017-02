OMVS : vers une nouvelle dimension économique

"Avec cette dernière session, nous avons balisé le chemin au projet de la navigation du fleuve Sénégal pour donner une autre dimension économique au bassin du Sénégal", a déclaré le ministre mauritanien du pétrole, de l'Énergie et des Mines.

Mohamed Abdel Vetah a aussi souligné que le Conseil a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes de l'OMVS, approuvé les programmes d'activités des différentes structures, et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre.

Cette 69ème session ordinaire du conseil des ministres de l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal a connu aussi la présence du représentant du ministre guinéen de l'Énergie et de l'Hydraulique Kadéba Condé, des ministres maliens de l'Énergie et de l'Eau Malick Alhousseini, de l'Équipement et des Transports de la République islamique de Mauritanie Seydna Ali Ould Mohamed Khouna et du Sénégal avec Mansour Faye de l'Hydraulique et de l'Assainissement,

Léon KOLIÉ pour GCI

