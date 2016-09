NUIT DU MALI : Karou Kaba , star de l’indépendance !

Au cœur de l’actualité avec l’affaire Petit Guimba dont il dirige le collectif de soutien, Bouba Fané n’a pas failli à la tradition. Ce jeune Malien, promoteur de Sida Foot et plusieurs rendez vous culturels célèbres, depuis une décennie la fête du 22 Septembre. Cette 8ème édition était placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au Mali, avec au cœur du show un face à face entre les articles Babani KONE et M’Bouyé KOUYATE.

Une remise de trophées a suivi pour remercier ceux qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir la culture africaine. C’est ainsi que le Guinéo-Malien Karou Kaba a été primé meilleur jeune animateur culturel 2016.

A noter qu’il évolue au sein du Groupe Klédu, (appartenant à l’actuel président du patronat), dont la radio est la plus écoutée du Mali. Karou Kaba est aussi l’animateur vedette des concerts et rendez-vous culturels d’envergure qui se tiennent à Bamako et le pays profond. Promoteur de l’évènement ‘’Noël Hip Hop’’, ce prix suit celui obtenu, il y a moins de 4 mois en tant que meilleur animateur durant les Mali hip hop Awards.

