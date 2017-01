NOUVEL AN : Les voeux du corps diplomatique et des Représentants ...

Introduit par Mme Makalé Camara, Ministre d’Etat aux affaires étrangères et des guinéens de l’Etranger, c’est Mr l’Ambassadeur de Russie en Guinée (Vice doyen des ambassadeurs) qui a présenté les vœux des partenaires au développement de la Guinée.

En réponse, le Président Alpha Condé a d’abord exprimé sa satisfaction pour cette rencontre qu’il souhaite plus régulière avant d’aborder plusieurs questions liées au développement de la Guinée notamment, l’énergie, la reprise du projet Simandou par Chinalco et le terrorisme. A ce sujet, le Président Alpha Condé a indiqué que c’est la pauvreté et l’injustice qui sont à la base du terrorisme et qui favorise dans une certaine mesure l’immigration clandestine. Il est longuement revenu sur le cas de la crise Libyenne.

Avant de terminer le Président de la République a souhaité une rencontre individuelle et plus directe avec les partenaires et une collaboration franche basée sur la vérité. Ensuite le Président Alpha Condé a tenu à serrer la main, aux Ambassadeurs, à la Coordonnatrice du Système des Nations Unies, aux chefs d’agences et aux représentants des différents partenaires pour une présentation de vœux plus directe.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI