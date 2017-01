NONIMATIONS COCAN: les appréciations des spécialistes divergent...

L'impact de leurs engagements a porté fruits, puisque quelques temps après un décret sortait pour confirmer la création dudit comité et pour définir ses attributions. Dans la suite logique de ce acte, c'est un autre décret qui vient meubler le comité d'organisation de la can 2023. Si Thierno Saidou Diakité salue ce décret, Amadou Dioulde Diallo une autre plume de la presse sportive guinéenne regrette pour sa part le fait qu' à la place des techniciens et spécialistes, ce sont des "hommes d'affaires" qui sont nommés.

Le consultant sportif TSD pense que le plus dur reste désormais à faire, surtout en ce qui concerne : la structuration du comité de pilotage, la mise à disposition des moyens techniques, opérationnels et financiers, pour permettre au COCAN de travailler pour satisfaire au cahier des charges de la CAF. Il estime que leurs appels ont finalement été entendus par les autorités qui commencent à prendre conscience de l'immensité du challenge qui doit être relevé.

Amadou Dioulde Diallo chroniqueur sportif est pour sa part est amère. Il regrette profondément le fait que ce décret signé par le président nomme des ''business men'' et chefs d'entreprises qui auront à négocier des contrats et gérer des fonds importants pour l'organisation. En lieu et place Amadou Dioulde Diallo aurait mieux apprécié, selon lui, si c'était les gloires du football guinéen qui avaient été nommées à la tête du Cocan.

Celles-là même qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football guinéen à l'échelle internationale. Il pense que cela aurait été une ultime reconnaissance et une consécration.

En attendant, il reste pour sa part septique....

Momo SOUMAH pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info