NIGER : Les terroristes ont attaqué Koutoukalé

La prison de haute sécurité de Koutoukalé au Niger attaquée par des terroristes de plus en plus audacieux et de plus en plus agressifs. Qui frappent tour à tour le Mali et le Niger, avec une volonté d’en découdre absolument avec les forces armées de ces pays, quel qu’en soit le prix. Cette détermination guerrière les a poussés la semaine dernière déjà, à prendre un Américain en otage pour une destination inconnue. Même si des soupçons crédibles existent.