NATION : le PM préside une réunion sur la paix

La cérémonie a été marquée par deux interventions, le Mot d’introduction du Premier Ministre qui a en ouvrant les travaux du Comité de pilotage a remercié le Système des Nations Unies pour son accompagnement constant aux efforts du Gouvernement guinéen en matière de réforme, de réconciliation et d’instauration de l’Etat de droit de consolidation de la démocratie dans la Paix. Ensuite c’est Mme la Coordonnatrice du SNU, Mme Séraphine Wakana qui prend la parole pour saluer et féliciter le Gouvernement pour les résultats obtenus pendant la mise en œuvre du deuxième Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix (PPCP2) dans un contexte pas très favorable lié notamment aux manifestations post-électorales et la crise sanitaire Ebola.

C’est Boubacar 1 Bah, Expert parlementaire qui, au nom du Secrétariat Permanent, a présenté l’état d’avancement du second plan de consolidation de la Paix. Cette présentation a porté sur trois principaux axes notamment la réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation, l’emploi des jeunes et des femmes.

Il ressort de cette présentation des résultats que 31 projets étaient répartis à travers ces axes prioritaires dont 11 projets se clôturant d’ici Décembre.

L’Axe de la RSS portant entre autres sur le recensement biométrique de l’armée, la mise à la retraite de 3978 militaires, le renforcement du cadre institutionnel a été exécuté à 89% au 15 juin 2016. L’Axe de réconciliation avec 15 projets portant notamment sur l’appui aux consultations nationales sur les mécanismes de réconciliation Nationale en Guinée (CONARGUI), le projet d’appui à la prévention et à la gestion des conflits dans les zones minières, le projet d’appui à l’Assemblée Nationale, le projet de renforcement de la Case de Veilles des femmes pour la conduite d’élections paisibles et transparentes en Guinée, appui à la sécurisation des élections a été exécuté à 92% au 15 juin. Et le dernier Axe Emploi des jeunes et des femmes et secrétariat avec 8 projets parmi lesquels, le programme national de réinsertion socio-économique des jeunes filles et garçons ex associés de l’armée et autres jeunes et garçons vulnérables, la contribution au financement des activités génératrices de revenus (AGR), la responsabilisation des jeunes leaders en prévention et gestion des conflits, exécutés à 93% au 15 juin 2016.

Au vue de ces résultats, un tour de table a permis de soulever plusieurs réactions et questions de la part des membres du Gouvernement, des représentants des institutions nationales et départements ministériels et des partenaires. C’est par exemple, pour le représentant de Ministre de la Défense Nationale, la prise en compte de l’aspect menace terroriste qui ne figurait pas dans les activités de RSS. Pour Mme la Ministre des affaires étrangères et guinéens, il est important de penser à ces milliers de jeunes guinéens qui prennent la route de l’immigration clandestine. De son coté, Mme la Ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’enfance sollicite l’appui du Système des Nations Unies pour le financement de la Semaine nationale de Citoyenneté et de la Paix. Toutes les interventions ont fait un Plaidoyer et sollicité la poursuite de l’appui du Système des Nations unies pour continuer les activités de réconciliation

Pour Rappel : Les projets mis en œuvre dans le cadre des plans prioritaires (PRF - Peacebuilding and Recovery Facility) sont validés par le Comité de Pilotage du Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, organe stratégique de décision, constitué du Premier Ministre (Président) et du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies (co-président) et mis en œuvre par les entités du Système des Nations Unies (PNUD, UNFPA, HCDH, UNICEF, UNESCO, PAM, ONUDI, OIM…) sous la modalité d’exécution directe (DIM). Les projets de la modalité de réponse immédiate (IRF) sont approuvés directement par le Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix (PBSO) qui gère le Fonds de Consolidation de la Paix, à la demande du Système des Nations Unies et de la contrepartie gouvernementale, pour répondre aux besoins immédiats et émergents de consolidation de la paix, sans besoin de suivre le processus de rédaction du Plan Prioritaire, ils ont été intégrés en février 2016.

Le secrétariat permanent du Comité de Pilotage du Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix appui la coordination globale du Plan Prioritaire ainsi que la mise en œuvre des projets afférents. Également, il participe à garantir la synergie et l’harmonie des interventions de l’ensemble des partenaires au développement sur la question de la consolidation de la Paix.