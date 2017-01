MODIFICATION DU CODE ELECTORAL : Amadou Damaro interpelle l’opposition

Le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle à l’Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara a aussi déclaré que les leaders de l’opposition guinéenne disent souvent que le président s’est engagé à respecter et à faire respecter l’accord. ‘’ En le faisant, c’est comme si le dialogue devrait mettre fin au principe de séparation des pouvoirs’’, a-t-il ajouté.

‘’Tantôt, on nous reproche d’être une caisse à résonance. Puis, on demande de faire intervenir le chef de l’Etat parce qu’il s’est engagé. Or, quand on dit que la Guinée doit changer, c’est plus qu’un slogan’’, a affirmé au micro de nos confrères.

Selon lui, la Guinée a un passé de gloire et de douleur. ‘’ Le tissu social est très fragile, donc, nous devons faire attention’’, a conclu le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l’Assemblée Nationale.

Momo SOUMAH pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info