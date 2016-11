MINES ET COMMUNAUTES: Un rapport accablant !

L'objectif de ce document, selon les responsables de l'ONG ‘’Action Mines Guinée’’, c'est d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier et d'attirer l'attention de l'État sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux des opérations minières, en tenant compte des avis des populations riveraines des sites miniers des préfectures de Boké, Kindia, Forécariah, Dinguiraye, Siguiri, Kerouane et Beyla, sur l'exploitation des minerais comme l'or, la bauxite, le diamant et le fer.

Il a exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier des propositions contenues dans les documents élaborés à cet effet, pour capitaliser, selon lui, les meilleures pratiques en faveur du respect des droits des communautés riveraines des sites miniers. Et d'interpeller : '' ce présent plaidoyer que nous formulons à travers cette cérémonie à l'endroit du gouvernement, du parlement, les partenaires techniques et financiers et les compagnies minières vise à susciter davantage une prise de conscience des enjeux réels du secteur minier pour qu'enfin les droits des communautés riveraines des sites miniers soient protégées et respectées'', a plaidé le secrétaire exécutif de Action Mines.

La publication de ce document de plaidoyer a été marquée par la projection de plusieurs films documentaires sur les impacts de l'exploitation minière dans plusieurs localités du pays notamment, à Kindia avec la mine de Mambia, tenue par la CBK , Kamsar et Sangaredi dans Boké précisément à la mine de Bhoudou Waadhe exploitée par la CBG; ou encore à Beyla avec Rio Tinto, Siguiri avec la SAG, à Kérouane avec Guiter Mining, Forécariah Mining, etc. Partout le constat est alarmant.

Dans ces différents documentaires montrant les conditions dans lesquelles se font l'exploitation minière des ressources minières comme l'or, le fer, le diamant et la bauxite, les constats du terrain et les populations épinglent durement les sociétés minières et les multinationales qui y opèrent sans aucun respect des droits des communautés riveraines conformément au code minier. Leurs impacts sur la vie des populations de ces zones sont considérables. Maisons fissurées par le dynamitage dans les mines, agriculture impactée par le tarissement des sources d'eau et dégradation du sol. Et pour couronner le tout, ces populations fortement et négativement impactées par l'exploitation, ne bénéficient pas des retombées.

La société civile à travers ‘’Action Mines Guinée’’, espère ainsi amener les responsables politiques au plus niveau à prendre la mesure du désastre en cours, pour mettre un terme au non-respect des droits des communautés impactées. Elle recommande pour cela, entre autres, la vulgarisation du code minier, du contenu des contrats, le renforcement des capacités des élus locaux sur le cadre légal et réglementaire du secteur minier, la formation des communautés sur les voies de recours pacifique et l’accélération du processus d'élaboration des textes d'application du code minier.