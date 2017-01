MINES : Atelier national sur la Responsabilité sociétale...

Cet atelier qui implique tous les acteurs publics et privés et partenaires du secteur minier guinéen vise à examiner et enrichir le projet de Politique RSE pour la Guinée, et surtout à traduire cette politique en un Plan d’action concret et réaliste afin de permettre au secteur minier de contribuer encore plus au développement inclusif et durable en Guinée.

La Guinée est actuellement engagée dans un processus de réforme de son secteur minier afin que ce pilier de l’économie participe mieux à un développement durable, équitable et intégré. L’Initiative pour un développement minier responsable (RMDI) est un cadre propice pour initier une réflexion collective autour des principaux enjeux et défis qu’il convient de relever.

L'objectif global de l’initiative RMDI consiste à mettre en œuvre un processus de collaboration à long terme sur la base d’une meilleure compréhension des attentes et des priorités des différentes parties prenantes sur la valeur et les avantages de l'exploitation minière, afin de créer un engagement systémique, interactif et collaboratif dans les pays concernés pour aider à identifier les domaines critiques à réformer et permettre aux pays miniers de maximiser la valeur générée et les retombées positives de l'exploitation minière.

Pour le Directeur pays PNUD Guinée la question de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur minier qui nous intéresse aujourd’hui fait partie intégrante du processus de transformation de notre modèle de développement. La Vision minière africaine conçoit la RSE comme un outil pour renforcer la capacité des États à réaliser par eux-mêmes leurs priorités de développement et de s'acquitter de leurs responsabilités sociales et économiques. A ce titre, la RSE recouvre les dimensions sociales, économiques, environnementales, éthiques et des droits humains, et engage ainsi tous les acteurs que vous représentez ici dans cette salle. La RSE est donc en cohérence avec les Objectifs de Développement Durables (ODD) promus par les Nations Unies pour lutter contre la Pauvreté et l’exclusion.

De son côté, le Ministre des Mines a remercié le PNUD pour son appui à la politique de gestion du secteur minier et son engagement à accompagner ce processus visant la mise en place d’une politique de Responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier (RSE).

Mamadou Saliou DIALLO