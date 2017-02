MEDIA : la HAC interdit le clip de DOCTER T sur les radios et télévisions guinéennes

La HAC évoque, que les images de ce clip contiennent des scènes qui portent atteintes à la dignité, à la considération de la personne humaine et aux bonnes mœurs.

Elle met ainsi en garde la RTG/Koloma et les autres radios et télévisons émettant en République de Guinée, contre la diffusion de ce clip ou autres chansons violant le respect de la dignité de la personne humaine et les bonnes mœurs.

AGP