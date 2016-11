MEDIA INFO : Profitez du Méga Bon Plan Orange ce vendredi !

Bon Plan

Profitez du Méga Bon Plan Orange ce vendredi

Bénéficiez du Méga Bon Plan sur les recharges ce vendredi 11 Novembre.

Durant la journée uniquement, vous pouvez recharger votre compte et bénéficier de 100 à 200% de bonus selon le montant rechargé ! Les bonus sont valables de 3 à 7 jours vers Orange.

Ci-dessous les détails des bonus et validité octroyés selon les montants rechargés :

Montant gnf Bonus Validité 1 000 – 50 000 100% 3 Jours 51 000 - 100 000 150% 5 Jours A partir de 101 000 200% 7 Jours

Profitez-en pour communiquer encore plus longtemps en faisant le plein de bonus et bénéficier de la meilleure qualité sur le plus grand réseau de Guinée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook d’Orange Guinée : https://www.facebook.com/Orange.guinee/ ou contactez le Service Clients au 6277

