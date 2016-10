MEDIA INFO : « Méga Bon Plan Fête de l’indépendance »! ORANGE

Les Bons Plans continuent chez Orange !

Pour récompenser votre fidélité et vous accompagner davantage en ce jour de fête nationale, Fête de l’Indépendance, Orange vous invite à profiter d’un « Méga Bon Plan Fête de l’indépendance »!

Uniquement durant la journée du 2 Octobre 2016, Orange vous offre +250% de bonus sur Orange Money et 200 sur e-recharges et cartes de recharges (bonus valables jusqu’à minuit)!

Et ce n’est pas tout: pour tout achat de Pass Jour&Nuit de 250Mo, vous recevez 1Go valable 24H, – au lieu de 250Mo – plus 250Mo de minuit à 6H et les bonus : 4000GNF pour les appels vers Orange et des SMS!! Cela, à 6500F seulement.

N’attendez pas : faites le plein de bonus en rechargeant via Orange Money, E recharge ou cartes pour les recevoir ! Et pour naviguer plus longtemps, composez simplement *222#Okpour acheter votre Pass !

Orange vous souhaite une Bonne fête de l’indépendance!

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange