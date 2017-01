MASSACRES DU 22 JANVIER 2007 : FONJESCG et CAR pour la justice sociale

Le thème soutenu lors de cette rencontre par les membres du FONJESCG et du CAR devant les hommes de médias était : « Les acteurs s’engagent et la lutte continue pour une justice sociale. N’oublions pas nos martyrs et engageons-nous pour la continuité de la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques.»

Dans son intervention le représentant du Forum National des Jeunes de la Société Civile guinéenne (FONJESCG) , Ibrahima Lincole Bah a aussi Indiqué que : « le peuple de Guinée a vécu, le lundi, 22 janvier 2007, un jour inoubliable dénommé ‘’lundi noir’’. ‘’ En ce jour de commémoration, le peuple de Guinée se souvient de cette barbarie sans commune mesure, perpétrée au pont 8 novembre par des éléments en uniforme de la garde présidentielle qui courent toujours par manque de justice ! ‘’, a-t-il dit.

Le conférencier a également souligné que d’innocentes personnes furent tuées des jeunes et des femmes mutilés à vie, des innocents maltraités et emprisonnés. ‘’ Bref, des violences de toutes natures furent commises sur toute l’étendue du territoire national’’, a dit Ibrahima Lincoln Bah.

‘’Peuple de Guinée, souvenons-nous, souvenons-nous des victimes de cette date historique mais regrettable et, disons plus jamais ça et que la lutte continue pour les raisons pour lesquelles ils sont tombés, l’amélioration des conditions de vie des Guinéens et la consolidation de la démocratie’’, a signalé le conférencier.

Pivi BILIVOGUI pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info