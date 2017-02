MAROC-GUINEE : Le roi Mohamed VI, bientôt de retour

Le Roi Mohamed VI du Maroc est attendu à Conakry en République de Guinée pour une visite officielle de travail et d’amitié, à compter du mercredi, 22 février 2017, a-t-on appris de source bien informée. Cette deuxième visite officielle du Roi Mohammed VI en Guinée servira à réaffirmer la longue histoire d’amitié qui existe entre le Maroc et la Guinée, qui remonte à l’époque de feu Mohammed V et du premier président de la Guinée, feu Ahmed Sékou Touré.