MAROC BATTU PAR LA RDC : La réaction du coach Lappé Bangoura

‘’Il faut ajouter aussi que le Maroc méritait incontestablement un meilleur résultat, au moins un match nul. Car il a monopolisé le ballon et s’est procuré plusieurs occasions. ‘’ . Mais comme la Tunisie la veille face au Sénégal (0-2, groupe B), il s’est montré incapable de marquer’’, a dit Lappé Bangoura.

L’entraineur du Syli National, Lappé Bangoura a également déclaré qu’un premier match simple à gérer. Il existe une certaine pression autour de la RDC, qui a obtenu d’excellents résultats depuis plus de deux ans et qui est considérée comme un gros outsider et même comme un favori pour cette CAN.

‘’De plus, je pense que l’affaire des primes, qui a perturbé la sélection juste avant ce match, a eu des effets psychologiques négatifs. Et puis, le Maroc a bien débuté. Techniquement, tactiquement, il était mieux organisé. Il y avait beaucoup plus de vitesse, de vivacité dans son jeu’’, a affirmé le technicien guinéen, Kanfori Lappé Bangoura.

Léon KOLIÉ pour GCI

