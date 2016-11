MANIFS DE RUE : l'UFDG y renonce d'abord...

Le vice-président chargé des affaires politiques, Bano Sow a également indiqué que depuis l’avènement au pouvoir du Pr Alpha Condé, l’opposition a souvent pris les manifestations de rue comme son arme de combat contre le régime en place : « Mais après tout, la fin se résume par des pertes en vies humaines et, cela ne change rien à la politique de gouvernance d’Alpha Condé. Je pense que si nous devons atteindre notre objectif, ce serait d’aller aux élections paisibles et transparentes », a-t-il rassuré.

Il a ensuite interpellé le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et président du cadre du dialogue inter-guinéen, de veiller scrupuleusement à l’application des accords politiques du 12 octobre dernier, sans des frustrés de part et d’autre.

Léon KOLIE pour GCI

