MANIFS A CONAKRY : l’opposition déplore les morts et exige des enquêtes

L’ex ministre de la communication, Aboubacar Sylla a indiqué dans cette déclaration que l’opposition déplore que ces manifestations enregistrées sur les différents axes de la capitale, aient conduit à la mort de cinq citoyens, victimes de tirs à balles réelles, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. ‘’C’est pourquoi, les leaders de l’opposition condamnent avec fermeté ces morts d’hommes et dénoncent des actes barbares et criminels qui jurent avec l’Etat de droit ambitionné par le peuple de Guinée’’.

La déclaration de l’opposition « déplore l’usage d’armes de guerre dans des opérations de maintien d’ordre et soutient que ces pratiques liberticides sont la conséquence de l’impunité qui a toujours accompagné dans notre pays, l’usage disproportionné de la force à l’encontre de citoyens manifestant contre la mal gouvernance exercée dans notre pays »

Le porte-parole de l’opposition a également signalé que les adversaires du président Alpha condé exigent de son gouvernement des enquêtes sérieuses et abouties, afin d’identifier les commanditaires et les exécutants de ces crimes dans le but de les traduire devant les tribunaux pour qu’ils subissent toute la rigueur de la loi.

Léon KOLIE pour GCI

