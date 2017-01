MANIFESTATION DES ÉLÈVES À KALOUM: ils réclament le limogeage du ministre

L'affaire des Enseignants contractuels opposant le ministère de l'enseignement pré-universitaire et lesdits enseignants continue à paralyser, et à impacter négativement le bon déroulement de l'année scolaire. Jets de pierres, slogans de révolte, cri de détresse, les jeunes élèves ont chauffé le centre-ville de Kaloum, avec une hargne et une audace inédites...