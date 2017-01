MAMOU: tenue des assises des jeunes de Guinée

Pendant quatre jours, une cinquantaine d’ONG guinéennes se réuniront du 4 au 8 avril 2017 à Mamou, autour du thème « Jeunes d’aujourd’hui vers quelle société de demain ». Ces rencontres seront l’occasion de créer un espace d’échanges d’informations sur la place et la responsabilité des jeunes, des défis et des perspectives.

« Cet évènement constitue l’aboutissement d’un travail collectif considérable, entrepris dans l’année 2016. Les jeunes Guinéens ayant compris la nécessité de conjuguer leurs efforts pour les problèmes de la Guinée, se sont constitués en un collectif pour organiser les assises des jeunes de Guinée. Un projet à but non lucratif qui a pour objet d’organiser des tables rondes de sensibilisation à grande échelle auprès des populations et d’autres acteurs sur les concepts jeunes Guinéens, notamment les places, responsabilités , défis et perspectives. Cela pendant quatre jours dans la région administrative de Mamou» explique le coordinateur du projet, Mamadou Adama Barry.

Le représentant du ministre de la jeunesse à la cérémonie, Moussa Condé, a remercié les initiateurs pour tout le travail abattu. Le conseiller du ministre a invité la jeunesse surtout à la formation pour parfaire leurs compétences et être outillés sur le terrain. « Je me dois de remercier les initiateurs. Une cinquantaine de jeunes associations se sont donné ce grand rendez-vous pour débattre de toutes les questions les concernant. C’est bien. Mais, j’appelle d’abord les jeunes Guinéens à se former. Nous sommes dans un monde en compétition. On peut écrire des milliers de projets, mais il faut que ces projets soient bancables. Mais pour que cela se fasse, il faudrait être compétent et excellent » a exhorté le conseiller personnel du ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info