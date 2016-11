MAKALE TRAORE: « Diriger la CENI sera facile...! »

L’ex-ministre du travail, Makalé Traoré, a également souligné que si la présidence de la CENI lui était confiée, elle fera tout son possible pour qu’après chaque scrutin, la contestation soit plutôt une denrée rare. « Mais, sachez que j’ai souvent réussi tout ce que j’ai entrepris », a-t-elle ajouté.

Dans le même contexte des idées, la présidente de la Coalition des femmes et filles de Guinée (COFFIG), Makalé Traoré qui a fait de hautes études et, occupé de hautes fonctions dans l’administration de l’Etat et, au sein des grands partis politiques du pays, sait vraiment de quoi elle parle et ce qu’elle de bien pour le pays, pour mettre fin aux crises postélectorales ; la confiance ayant foutu le camp.

Sur la base de son expérience d’observatrice de certaines élections africaines, elle soutient : « la présidence de la CENI sera très facile pour moi ; Je pourrai la diriger sans heurts », a-t-elle poursuivi. « J’ai voulu avec mes collègues animer une grande coalition de femmes, aujourd’hui, c’est une réalité. Si encore une fois, on me confie une tâche de cette grandeur [présidente de la CENI], moi Makalé, je l’assumerais de façon honorable », a conclu sans complexe Makalé Traoré.

Léon KOLIE pour GCI

