LUTTE CONTRE EBOLA : L’OMS annonce un vaccin 100% efficace

Ce vaccin est le premier à prévenir l’infection par l’un des agents pathogènes les plus létaux connus à ce jour et ces résultats ajoutent du poids aux résultats publiés plus précocement l’année dernière’. ‘’Cet essai était dirigé par l’OMS, conjointement avec le ministère guinéen de la santé, Médecins sans frontières (MSF) et l’Institut norvégien de santé publique, en collaboration avec d’autres partenaires internationaux’’, a précisé le communiqué de l’OMS

Le vaccin a été étudié ‘’dans le cadre d’un essai portant sur 11.841 personnes en Guinée, pendant l’année 2015’’. Parmi les 5837 sujets ayant reçu le vaccin, aucun cas d’Ebola n’a été enregistré 10 jours ou plus après la vaccination. En comparaison, on a relevé 23 cas 10 jours ou plus après la vaccination chez les personnes n’ayant pas reçu ce vaccin.

