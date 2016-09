LIMOGEAGE AU MALI : Boubèye à la manœuvre !

Arrivé sous les projecteurs depuis la transition, il a été reconduit par IBK qui l’a rendu intouchable, durant cette première moitié de mandat dont le bilan laisse à désirer. De la diplomatie au foncier, Tieman Hubert est parachuté dans la famille militaire. L’homme sait désormais ce qu’il en est des secrets-défense, et aura de quoi alimenter son programme pour une éventuelle candidature en 2018.

Avec la crise au sein de la majorité, en plus du projet de loi électorale qui l’élimine de la course, Tieman pourra désormais se consacrer à sa plateforme politique, totalement perdue des radars. Durant sa vie gouvernementale, il aura eu le temps de solidifier son parti, bien que depuis plus de deux mois, des départs non des moindres ont été enregistrés.

La revue des troupes, cette fois de l’UDD, sera donc capitale afin de reprendre de la main. Parmi les heureux du départ de Tieman, on a Soumeylou Boubèye Maiga en tête d’affiche. L’ancien patron de la défense, désormais Secrétaire général de la présidence, est influent dans le milieu sécuritaire. Il aura donc fait payer à Tieman, son audace pour l’avoir fustigé en disant que : «Ceux qui ont fait plus de 20 ans dans la chaîne militaire n’ont pas de leçons à nous donner ».

Tieman Hubert a donc été négligeant vis-à-vis de Boubèye. Dans la foulée de la guerre de Kidal, le président de l’ASMA avait été pris pour bouc émissaire. Il s’en était remis au Parlement, qui a fini par blâmer le PM d’alors, Moussa Mara. Lors du congrès du parti présidentiel du Niger, Boubeye Maiga a été vu avec IBK, en compagnie d’un certain Treta qui deviendra PCA de la BMS au retour de Niamey !

Que de signes qui prédisaient son come-back, et Tieman se devait de réagir dans la discrétion. Au final, ceux-là qui ont fait 20 ans dans la chose sécuritaire restent actifs, et, lui ont donné la leçon suivante : savoir raison garder quand on est dépassé par la gestion du monde militaire.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier

de GCI au Mali

© 2016 GuineeConakry.Info