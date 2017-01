LEADERSHIP POLITIQUE : Amadou Thiam acclamé au congrès du RDA

Représentant son parti ADP-Maliba ,l’élu en commune V de Bamako s’est dit fier de prendre part au congrès qui est « significatif » à ses yeux. Le député Amadou Thiam a rappelé que le Mali se doit de préserver ses valeurs qui ont dirigé la vie du Mali indépendant. Celles là qu’incarnait le 1er Président , feu Modibo <wbr style="font-size: 12pt;" /> Kéita , fondateur du RDA qui s’appelait alors US RDA.



L’ancien 2ème vice-président <wbr />a interpellé la 3ème république au pouvoir depuis plus de 3 ans. Il a pointé la « <wbr /> perte des valeurs » qui sévit afin que soit respecté le passé commun pour un futur certain et prospère au Mali . <wbr />

Ces propos du député n’ont pas laissé indifférent <wbr />Bocar Moussa Diarra président sortant de l’UM RDA. <wbr />Séduit par l’éloquence du président de l’ADP-Maliba, il a incité la jeunesse à s’intéresser à la chose politique.

Evidemment en s’inspirant de l’élu qui , la veille , était à la commémoration nationale au monument de la paix de toutes les sensibilités <wbr /> politico-sociales du Mali.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali