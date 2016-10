KM36-KASSONYA : Le chanvre indien circule

A Kassonya, il apparait que la majeure partie des jeunes s’adonne à la consommation abusive du chanvre indien, a constaté notre reporter. Dans tous les coins et recoins des deux quartiers réputés de la préfecture de Coyah que sont Km36 et Kassonya, on peut compter plusieurs ghettos consacrés uniquement à la consommation du chanvre indien, où les jeunes lycéens, collégiens et ouvriers consacre leur temps à fumer de façon abusive du chanvre indien.