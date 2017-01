KIOSQUE : Pourquoi un Nigérian de 23 ans a refusé un job chez Microsoft et créé sa propre entreprise

Tout juste diplômé en informatique à Lagos, au Nigeria, Chris et son frère Emerald crée Slatecube en octobre 2014, comme le raconte le magazine américain Newsweek. Leur but est de permettre aux jeunes de leur pays de trouver du travail dans un pays où le chômage des jeunes atteint les 45%, car les employeurs trouvent les jeunes dénués des qualités professionnelles nécessaires.

Leur plateforme permet donc aux jeunes de valider un cours dans une discipline de leur choix, de la finance à la gestion de la colère. Une fois cette formation acquise, la plateforme leur permet d’obtenir un stage virtuel, et de travailler à distance pour une entreprise. Si cette expérience se déroule bien, les entreprises peuvent choisir d’embaucher leur stagiaire virtuel pour un vrai emploi à temps plein.

Un taux d’emploi de 80% chez ses utilisateurs

En 2015, Chris remporte le Prix Anzisha, qui récompense les meilleurs jeunes entrepreneurs du continent africain. Outre le chèque de 25.000 dollars, c’est une belle reconnaissance pour le jeune homme qui poursuit son projet de plus belle. Aujourd’hui, la plateforme revendique un taux d’emploi de 80% chez ses utilisateurs, et indique que les entreprises ont pu économiser plus de 100.000 dollars en 2015 en recrutant une force de travail expérimentée grâce à ses services.

Ironie de l’histoire: au mois d’août dernier, Chris Kwekowe est invité à une émission de télévision réunissant plusieurs entrepreneurs africains et... Bill Gates, fondateur de Microsoft et accessoirement l’homme le plus riche du monde en 2016. Loin d’être impressionné, Chris n’hésite pas à raconter comment il a refusé une offre d’emploi dans son entreprise pour créer sa propre start-up. «Il était vraiment intrigué», raconte le jeune homme à Newsweek. Une fois l’émission terminée, en revanche, une personne présente vient sur le plateau et lui lance: «Mec, tu veux dire que non seulement tu as refusé un travail chez Microsoft, mais qu’en plus tu as le cran de le dire à Bill Gates?»

Par Le Figaro Etudiant • Publié le 09/01/2017 à 17:43